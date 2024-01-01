Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

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Yaşar Kemal Caddesi'ndeki bir kafede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma bıçak da kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.