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        Haberler Gündem Diyarbakır'da av tüfeği ile havaya ateş eden şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da av tüfeği ile havaya ateş eden şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 18:20 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:20
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        Av tüfeği ile havaya ateş eden şüpheli yakalandı
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        Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki sokakta dün bir kişinin av tüfeğiyle havaya birçok kez ateş açtığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti.

        Adresi belirlenen şüpheli av tüfeğiyle yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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