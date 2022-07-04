Arızalanan otomobile minibüs çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

İHA

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Silvan Yolu üzeri Bismil ilçesi Kağıtlı köyü civarında plakası öğrenilemeyen bir otomobil arızalandı.

Araçtakiler otomobili iterken arkadan gelen bir minibüs otomobile ve yolculara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.

YARALI ÇOCUK, HASTANEDE ÖLDÜ

Otomobil içinde bulunan bir çocuğun kazada ağır yaralandığı belirlendi. İHA'nın haberine göre; talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.