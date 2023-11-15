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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da "arazi" cinayeti!

        Diyarbakır'da "arazi" kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:30 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:30
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        Diyarbakır'da "arazi" cinayeti!
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        Diyarbakır'da, akrabalar arasındaki "arazi anlaşmazlığı" kavgası cinayetle sonlandı.

        Olay, sabah saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Kırmataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar Necip Kaidaş (53) ile Kerem Kaidaş (35) arasında başlayan tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 akraba, yanlarında getirdikleri tabanca ile ateş açarak birbirlerini yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı. Hazro Devlet Hastanesi'ne götürülen Necip Kaidaş, kurtarılamadı. Kerem Kaidaş'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Jandarma, hastane çevresi ile mahallede önlem alırken, soruşturma da başlatıldı.

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        #son dakika haberleri diyarbakır
        #Hazro
        #arazi kavgası
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