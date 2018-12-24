Valilik açıklama yaptı

24 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Valilikten yapılan açıklamada, Hani ilçesi Kalaba köyü mevkisinde 17 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında Hani İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekiplerin terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu bir aracı takip ettikleri esnada çıkan çatışmada polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu, bir polis memurunun yaralandığı hatırlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yaralı teröristlerin olay yerinden kaçmasına yardım ettikleri belirlenen ve yakalanan 7 şüphelinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği anımsatılan açıklamada, devam eden istihbari çalışmalar neticesinde olay yerinden yaralı olarak kaçan teröristlerden birinin öldüğü, cesedinin Lice ilçesi Birlik köyüne gömüldüğüne dair bilgi alındığı belirtildi.
Bunun üzerine Lice ilçesinin kuzeydoğusunda 23 Aralık'ta saat 23.00'ten itibaren Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek 44 Operasyonu'nun icrasına başlanıldığı aktarılan açıklamada, operasyon bölgesinde 23 Aralık'ta saat 11.30 sıralarında Jandarma Komando Timleriyle gerçekleştirilen arama çalışmalarında Birlik köyü ile Miaran Komu mezrası arasındaki kırsal alanda teröriste ait cesedin gömülü vaziyette bulunduğu bildirildi.
Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ve olay yeri inceleme timi tarafından söz konusu bölgede yapılan incelemelerde bulunan cesedin kimlik tespiti ve otopsi için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Birlik köyü Miaran mezrasında ikamet eden S.Ö'nün evinde yapılan adli aramada duvarda kan izleri ve cesedin sarılmasında kullanılan çarşaflar tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla malzemelere ekiplerce el konulmuş, S.Ö gözaltına alınmıştır. S.Ö'nün ifadesinde terörist cesedini Birlik köyü Gezan mezrasında ikamet eden H.Ş ile birlikte gömdüklerini beyan etmesi üzerine, H.Ş. de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!