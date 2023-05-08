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Diyarbakır'da akraba ailelerin 'market alışverişi' kavgası: 3 yaralı

Diyarbakır'da akraba iki aile arasında market alışverişindeki bir anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerine de taşlı saldırıda bulunuldu. Polisin gazla müdahale ederek sonlandırdığı kavgada 3 kişi darbedilerek yaralandı

Giriş: 08.05.2023 - 06:55 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da akraba ailelerin 'market alışverişi' kavgası: 3 yaralı
Akraba ailelerin 'market alışverişi' kavgası: 3 yaralı
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DHA

Diyarbakır'da akraba iki aile arasında iddiaya göre '400' lira anlaşmazlığı nedeniyle silahlı, sopalı ve taşlı kavga çıktı. Olay yerine gelen polise de taşlı saldırıda bulunan gruba gazla müdahale edildi, 3 kişi yaralandı.

'400 LİRA' ANLAŞMAZLIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'nın haberine göre, olay 23.00 sıralarında Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen akraba iki aile arasında 400 TL ile yapılan market alışverişinde tartışma çıktı.

Aileler arasında çıkan tartışmaya diğer yakınların da dahil olmasıyla sözlü tartışma; silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI, 1 TİCARİ ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Olay yerine gelen polislere de taşlı saldırı yapılması üzerine polis gruba gaz sıktı. Polisinin müdahalesi sonucu gruplar ayrıldı. Olayda 3 kişi darbedilerek yaralandı, bir ticari araç da hasar gördü. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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