GÜNCELLEME - Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 7 yaralı

Fatih Mahallesi'nde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

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