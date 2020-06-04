GÜNCELLEME - Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 7 yaralı

Fatih Mahallesi'nde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.