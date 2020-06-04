Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 8 gözaltı

Fatih Mahallesi'nde gece aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve Hülya, Mehmet Sait ve Nuri Karataş'ın yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.