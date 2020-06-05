Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklandı

AA

Fatih Mahallesi'nde dün gece aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve Hülya, Mehmet Sait ve Nuri Karataş'ın yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 7'si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.