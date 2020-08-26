Diyarbakır'da aileler arasındaki arazi anlaşmazlığı kavgası

İlçeye bağlı kırsaldaki Güçlü ve Serin mahallerinde oturan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı, 2 tabanca ele geçirildi.

Lice'ye bağlı kırsaldaki Güçlü ve Serin mahallerinde dün 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kavgada hayatını kaybedenlerin Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk, askerden izne gelen Barış Piyala ile Şabedin Canbuldu olduğu öğrenilmişti.