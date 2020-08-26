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Diyarbakır'da aileler arasındaki arazi anlaşmazlığı kavgası

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

26.08.2020 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da aileler arasındaki arazi anlaşmazlığı kavgası
AA

İlçeye bağlı kırsaldaki Güçlü ve Serin mahallerinde oturan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı, 2 tabanca ele geçirildi.

Lice'ye bağlı kırsaldaki Güçlü ve Serin mahallerinde dün 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kavgada hayatını kaybedenlerin Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk, askerden izne gelen Barış Piyala ile Şabedin Canbuldu olduğu öğrenilmişti.

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