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Diyarbakır'da adliye binası yakınında şüpheli araç alarmı

Diyarbakır'da adliye binası yakınında hareketli anlar yaşandı. Olayda yola gelişi güzel park edilen ticari bir araç ekipleri alarma geçirdi. Emniyet güçleri inceleme yaparken gelen sürücü ise, bir duruşmaya katılmak için adliyeye geldiğini, aracı hızla park ederken el frenini çekmeyi unuttuğunu belirtti

Giriş: 16.01.2023 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da korkulu dakikalar! Adliye yakınında şüpheli araç... - En son haberler
Diyarbakır'da adliye yakınında hareketli anlar!
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AA

Diyarbakır'da adliye hizmet binası yakınında yola bırakılan hafif ticari araç güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

AA'da yer alan habere göre, merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan adliye hizmet binasının arka kapısı önünde, yola gelişi güzel park edilen hafif ticari aracın fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yol ulaşıma kapatıldı, araçta inceleme yapıldı. Bölgeye yönlendirilen bomba imha uzmanı dedektör köpekle araçta inceleme yaptığı sırada, sürücü Ender T. (24) aracının yanına geldi.

Ender T, bir duruşmaya katılmak için adliyeye geldiğini, aracı hızla park ederken el frenini çekmeyi unuttuğunu belirtti.

Araçta şüpheli bir durumun olmadığını tespit eden polis ekiplerince yol ulaşıma açıldı. Sürücüye, 2 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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