Diyarbakır'da adliye yakınında hareketli anlar!

AA'da yer alan habere göre, merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan adliye hizmet binasının arka kapısı önünde, yola gelişi güzel park edilen hafif ticari aracın fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ender T, bir duruşmaya katılmak için adliyeye geldiğini, aracı hızla park ederken el frenini çekmeyi unuttuğunu belirtti.

Araçta şüpheli bir durumun olmadığını tespit eden polis ekiplerince yol ulaşıma açıldı. Sürücüye, 2 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.