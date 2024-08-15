Diyarbakır'da 75 kilometrelik sulama kanalı

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Diyarbakır Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Başkanlığa bağlı ekipler, kent genelinde suyu verimli kullanmak ve susuz arazileri suyla buluşturmak için projeler üretiyor. Projeler kapsamında büyükşehir ekipleri, ilçelere bağlı kırsal mahallelerde 75 kilometrelik açık-kapalı sulama kanalı yaptı.

Çermik-Çüngüş ilçelerinde devam eden projelerin yüzde 71'i, Hani-Lice-Kulp ilçelerinde yüzde 84'ü, Kocaköy-Dicle-Ergani-Hazro ilçelerinde ise yüzde 60'ı tamamlandı. Ekipler, projelerin kalan kısımlarının hızlı bir şekilde tamamlanması için çalışmalara devam ediyor.

REKLAM Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti, Narlıca Mahallesi'nde sulama kanalı, Çermik ilçesi Çalıtepe Mahallesi'nde 2 adet HİS göleti, Lice ilçesi Yalaza Mahallesi'nde HİS göleti ve sulama kanalları için etüt çalışması yapıldı. Sur ilçesi Büyükkadı, Lice ilçesi Yalaza, Kulp ilçesi İslamköy (Ağdat mezrası), Hazro ilçesi Koçbaba ve Karpuzlu, Bağlar ilçesi Övündüler, Kayapınar ilçesi Kırkpınar, Çermik ilçesi Akçaörten ve Örenkuyu mahallelerindeki göletler ve tarımsal sulama borularında bakım onarım çalışması yapıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Velat Özer, il genelinde hizmet etme gayreti içinde olduklarını belirterek, "Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak amacımız, yerel ekonomiyi güçlendirmek ve bu amaçla hedeflediğimiz üretimi kırsal mahallelerde teşvik etmektir. Tarım ve hayvancılıkta daha verimli olabilmemiz için su kaynaklarımızı doğru temelde kullanmamız gerekiyor. Yaptığımız projelerle toprakları tarıma elverişli hale getirip su kaybını önlemek amacıyla kapalı ve açık kanal olmak üzere sulama sistemleri yapıyoruz" dedi.