Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, baba Evren Teker, kızı Evin'i (6) Tekel Mahallesi'nde oturan babası İsmet Teker'in evine bıraktıktan sonra eşiyle pamuk tarlasına çalışmaya gitti.

AA'nın haberine göre, dede Teker, bir süre sonra bahçede oynayan torununun duvar dibinde hareketsiz yattığını görünce durumu yakınlarına bildirdi.

Hastaneye götürülen Evin'in öldüğü, boğazında ise iz bulunduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.