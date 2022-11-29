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Diyarbakır'da 572 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında 572 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi

Giriş: 29.11.2022 - 20:34 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da 572 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 572 kilogram esrar ele geçirildi
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AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında Lice kırsalında önceden belirlenen 3 ayrı noktaya operasyon düzenlendi.

Arazi tarama faaliyeti sonucunda, 547 kilogram toz esrar ve 25 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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