Diyarbakır'da 520 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla Hani ilçesinin Kalaba Mahallesi kırsalında başlatılan "Narko-Terörizmle Mücadele" operasyonları başarıyla tamamlandı.Operasyonda, 4 farklı tarlaya ekili 520 bin kök kenevir ile civarda bulunan bir evde yapılan aramada 60 gram esrar, 3 elek ve 500 metre sulama hortumu ele geçirildi.Ele geçirilen kenevirler ile malzemeler ekiplerce yerinde imha edildi.Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden birinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.