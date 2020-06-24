Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Diyarbakır'da 51 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, battaniyeler içine gizlenmiş 51 kilogram esrar ele geçirildi.

24.06.2020 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da 51 kilogram esrar ele geçirildi
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Uşak'tan Diyarbakır'a gelen 2 kişinin Lice ilçesinden aldıkları esrarı halı ve battaniye paketleri içinde Uşak'a sevk edecekleri, ayrıca Van'dan Diyarbakır'a gelen yolcu otobüsüne kargo olarak verilen demir profiller içine gizlenen sentetik uyuşturucunun Diyarbakır'da satışa çıkarılacağı bilgisi elde edildi.

Uşak'tan Lice ilçesine gelen araç, Duru Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında durduruldu. Aracın arka kısmına istiflenen battaniyeler arasına gizlenmiş, 3 çuval içerisinde ve 15 paket halinde 51 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan M.G. ve C.S'nin, cezaevinden izinli olarak çıktıkları tespit edildi. İki zanlı işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ayrıca, Van'dan gelerek Diyarbakır otogarına giriş yapan tüm yolcu otobüsleri takip edilerek bahse konu yolcu tespit edilmiş, aracın yolcu bagaj bölümünde bulunan uyuşturucu dolu demir profilleri teslim almaya gelen A.S, suçüstü yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, uyuşturucuyu Van'dan sevk eden zanlıyı yakalama çalışmalarına başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Dalga tsunami gibi geldi. Sadece Kelime-i Şehadet getirdim'
'Dalga tsunami gibi geldi. Sadece Kelime-i Şehadet getirdim'
Sosyal medya fenomeni ve arkadaşları 4 ev soydu
Sosyal medya fenomeni ve arkadaşları 4 ev soydu
Coşkun Sabah'tan bir ilk! Avukatıyla...
Coşkun Sabah'tan bir ilk! Avukatıyla...
Bilim Kurulu üyesinden açıklama: Virüs orada yıllarca yaşayabilir
Bilim Kurulu üyesinden açıklama: Virüs orada yıllarca yaşayabilir
Korona nedeniyle eve uğramıyordu! 3 ayda oluştu
Korona nedeniyle eve uğramıyordu! 3 ayda oluştu
TikTok'un çok konuşulan akımı...
TikTok'un çok konuşulan akımı...
İran Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi
İran Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi
110 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - İZMİR
110 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - İZMİR

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X