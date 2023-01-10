5 kişi ölmüştü! Şoför itiraf etti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan şoförün, ifadesinde hız sınırını aştığını itiraf ettiği öğrenildi.

"Saat 02.30 sıralarında Silvan ilçesinde doğru yaklaşık 70-80 kilometre hızla ilerlerken, aracım havanın yağışlı olmasından dolayı kaymaya başladı. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybettim. Araç dönerek karşı şeride geçti ve sağ tarafa devrildi. Kaza yerinin yaklaşık 500 metre gerisinde yol üzerinde olan 50 kilometre yazan hız uyarı tabelasını görmedim. Jandarma ekipleri gösterdiği zaman fark ettim. Aracı kullanırken uykum yoktu."

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 7 Ocak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Veysel Bünul (35), Seher Meygil (46) ve torunu 5 aylık Asel Meygil yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında şoförler Mehmet Siraç U. ve Bezat Y, muavin Enis P, firma sahibi Hamza Ç. ve firma yetkilisi Musa Y. gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü Mehmet Siraç U. ve firma sahibi Hamza Ç. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.