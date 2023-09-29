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        Haberler Gündem Diyarbakır'da 4 katlı binada yangın çıktı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da 4 katlı binada yangın

        Diyarbakır'da 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:04 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:04
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        Diyarbakır'da 4 katlı binada yangın
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        Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Doktor Sıtkı Güral Caddesi´ndeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katında öğleden sonra yangın çıktı.

        Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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