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        Haberler Gündem Diyarbakır'da 4 iş yerinin çatısı çöktü

        Diyarbakır'da 4 iş yerinin çatısı çöktü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 iş yerinin çatısında çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 18:48
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        Diyarbakır'da 4 iş yerinin çatısı çöktü
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        Olay, öğle saatlerinde Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

        Bulvar üzerinde bulunan 4 iş yerinin çatısının bir kısmı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çöken çatının yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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