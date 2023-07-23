Diyarbakır'da 4 iş yerinin çatısı çöktü

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Olay, öğle saatlerinde Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Bulvar üzerinde bulunan 4 iş yerinin çatısının bir kısmı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çöken çatının yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.