Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

AA

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen ilk törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Valilik önünde devam eden törende de Vali Münir Karaloğlu ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım araçla halkı selamladı.Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ve şiirlerin okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekibi tarafından gösteri yapıldı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bando ekibi tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.Tören, birliklerin geçişi ile sona erdi.