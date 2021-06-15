Diyarbakır'da 22 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığının, terör örgütü PKK'nın silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek için narko-terör operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 10-11 Haziran'da Lice ilçesi Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya mahallelerinde tespit edilen 344 noktada narko-terör operasyonu düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda 22 milyon kök Hint keneviri, 700 bin kök skunk, 188 kilogram toz esrar, 2 kilogram kubar esrar, 10 su motoru, 36 bin metre sulama hortumu ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 225 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, ele geçirilen Hint kenevirlerinin imhası sonucunda 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildiği, böylece terör örgütünün 5,2 milyar lira finans sağlamasının da engellendiği belirtildi.