Diyarbakır'da 2 tona yakın esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek ele geçirilen esrarın görselini paylaştı. Paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 867 kilogram toz esrar, 497 kilogram kubar esrar ve 59 kilogram skunk esrar ele geçirilmiştir" ifadesine yer verildi.