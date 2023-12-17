Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Giriş: 17.12.2023 - 03:30 Güncelleme: 17.12.2023 - 03:30
H.Ş. yönetimindeki otomobil, Dr. Azizoğlu Caddesi'nde N.K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve araçlardaki V.C. ve M.G. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.