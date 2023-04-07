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Diyarbakır'da 2 gencin öldüğü kavganın sebebi ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın şakalaşma ile başlayıp, büyüdüğü ortaya çıktı

Giriş: 07.04.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da 2 genç ölmüştü, sebebi ortaya çıktı! - Güncel haberler
DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki minibüs durağında 4 Nisan'da meydana gelen olayda, iki arkadaş arasında çıkan tartışma, kuzenlerin de araya girmesi ile bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Eyüp Ahmet Akgök (19) ile Veysel Emra (22) hayatını kaybetti, kuzenleri Baran Emra (18) ile Adem Polat (23) yaralandı. Akgök'ün Adem Polat ve Veysel Emra'yı, Veysel Emra'nın da Akgök'ü bıçakladığı belirtildi.

Ey&uuml;p Ahmet Akg&ouml;k ile Veysel Emra
Eyüp Ahmet Akgök ile Veysel Emra

Yaralılar, hastaneye götürüldü. Tedavileri sonrası taburcu olup, gözaltına alınan Baran Emra ile Adem Polat, tutuklandı.

Kavgaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Eyüp Ahmet Akgök ile Baran Emra'nın arkadaş oldukları, aynı pasajda farklı iş yerlerinde çalıştıkları, aralarında şakalaşma ile başlayan tartışma yaşandığı, bir gün sonra Baran Emra'nın kuzenleri Veysel ile Adem'i pasaja çağırdığı ve bıçaklı kavga çıktığı belirlendi.

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