Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Diyarbakır'da 11 sığınak ve 2 depoda mühimmat, uyuşturucu madde ile yaşam malzemesi bulundu - Güncel haberler

        Diyarbakır'da terör operasyonu: 11 sığınak imha edildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim operasyonunda çok sayıda mühimmat, uyuşturucu ve yaşam malzemesi ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:29 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da terör operasyonu: 11 sığınak imha edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koyma, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etme amacıyla gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı.

        Operasyonda, 11 sığınak ve 2 depo içerisinde 155 milimetre çapında top mühimmatı, 9 roketatar sevk fişeği, 12 bin fişek, piyade tüfeği şarjörü ve yanaklığı, 58 kilogram kubar , 81 kilogram toz esrar, 22 tüp, 76 uyku tulumu, 2 akü, 3 terörist kıyafeti, 8 çadır, panço, 23 bidon, kömür sobası, 3 pil bloğu, rüzgar ölçer cihazı, 2 video oynatıcı, 3 şarj adaptörü, el feneri, 2 şemsiye, 3 çift ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Sığınaklardaki yaşam malzemeleri yerinde imha edilirken, diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Diyarbakır
        #diyarbakır haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Habertürk Anasayfa