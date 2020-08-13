Diyarbakır'da 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilogram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Kıralan ve Yukarı Duru Mahallesi kırsalında başlatılan "Narko-Terörizmle Mücadele" operasyonları başarıyla tamamlandı.Operasyonda, 13 farklı noktada 1 milyon 119 bin kök kenevir, arazide kurutulmaya bırakılmış şekilde ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde 756 kilogram kubar esrar ve kenevir bitkilerini sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde bin 250 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi.Ele geçirilen kenevirler numune alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği aktarıldı.
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