Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden, çocuklara sürpriz doğum günü etkinliği

AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Korosu, üstü açık bir otobüsle kenti gezerek vatandaşlara müzik ziyafeti sundu ve doğum günü olan çocuklara sürpriz yaparak kutladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca 9 yaşına basan İdil Yüksekol'un oturduğu eve üstü açık otobüs ile giden koro üyeleri, Yüksekol için doğum günü şarkısını seslendirdi.



Güzeloğlu'nun doğum günü mesajını ileten koro üyeleri, mahalle sakinlerinin de katılımıyla şarkılar söyledi.

Okulların kapanmasından sonra dışarı çıkmadığını ve doğum gününde de evde kalmak zorunda olduğu için çok üzüldüğünü kaydeden Yüksekol, "Ama vali amca müzik arabası gönderip doğum günümü kutladı. Çok sevindim. Vali amcaya çok teşekkür ederim." dedi.



Bağlar ilçesinde de geçirdikleri rahatsızlık sonrası evlerinde dinlenen 14 yaşındaki Muhammed Kaçar, 9 yaşındaki Dilay Kaçar ile 13 yaşındaki Emre Çiçek'e Vali Güzeloğlu'nun geçmiş olsun dileklerini ileten koro, Yenişehir ilçesinde de 12 yaşına giren Hira Ökmen'in evinin önüne giderek Güzeloğlu'nun doğum günü mesajını iletti.

Ökmen de, "Doğum günümün karantina günlerine denk gelmesinden dolayı çok üzülüyordum ama bugün bana böyle bir jest yapıldı. Çok mutlu oldum. Sayın Valimize bu jestinden dolayı çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.