Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Azerbaycan'a bayraklı destek

Belediyenin, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında başlattığı saldırılara tepki göstermek, Azerbaycan'ı desteklemek için merkez Sur ilçesindeki Çift Kapı'ya astığı Türk bayrağı ve yanındaki Azerbaycan bayrağı vatandaşlardan da ilgi gördü.

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