Soruşturma sürüyor...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanan Hasan Basri Güzeloğlu, gözaltına alınan bir daire başkanı ile 29 memuru açığa aldı. Güzeloğlu, 8 İşçinin ise iş akdini askıya alırken, 2 başkan danışmanında görevine son verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırılmış, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alınmıştır. Ayrıca terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran görevden uzaklaştırılmış olup, 2 başkan danışmanın da görevlerine son verilmiştir.

Görevden uzaklaştırılan personel ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlemleri sürüyor.”