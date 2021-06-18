Diyarbakır, Batman ve Bingöl'de Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi

AA

Diyarbakır'da cuma namazının ardından Ulu Cami önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Şafak Derneği (Şafak-Der) Başkanı Mehmet Şimşek, verilen haksız, hukuksuz kararları şiddetle kınadıklarını söyledi.

Mısır halkının duruşunu ve iradesinin idam cezaları ile teslim alınmayacağını ifade eden Şimşek, "Despotik, zalim ve alçak darbecileri mazlum Mısır halkına karşı giriştikleri bu zulümleri sebebiyle lanetliyoruz. İdam kararları ve bu kararların infaz edilmesi Mısır'daki vahşetin tescilidir. Darbeci cuntanın zulmüne sessiz kalmayan, meydanları terk etmeyerek şehit olanlar bütün dünyaya zulmü teşhir etmişlerdir. Yargı önünde hesap vermesi gereken mazlum Mısır halkı olmayıp, darbeci cuntacılardır." diye konuştu.

- Batman

Batman'da da Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri Gültepe Mahallesi Su Parkı'nda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından platform adına bir konuşma konuşan Şehmus Temiz, Mısır'da gayri meşru iktidarın, hukuksuz cinayetlerinin devam ettirdiğini belirtti.

Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, mahkeme salonunda katledişini, bütün dünyanın izlediğini dile getiren Temiz, şöyle konuştu:

"Şimdi de içlerinde Mısır direnişinin sembol isimlerinden şehit Esma'nın babası, Hak ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed El Biltaci ve Müslüman Kardeşlerin liderlerinden Safvet Hicazi'nin de bulunduğu 12 kişi idam edilecek. Hak, adalet ve kardeşlikten başka hiçbir talepleri olmayan ve hiçbir şiddet eylemine karışmayan bu kardeşlerimizin katledilmesi, tüm İslam dünyası için bir utanç vesilesidir. İdamları, işkenceleri, hukuksuzlukları, gayri meşru iktidarı, Müslüman toprakların İslam düşmanlarının mezesi haline getirilmesini, şiddet ve esefle kınıyoruz."

Açıklamaya, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Eğitim Bir-Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin de katıldı.

- Bingöl

Bingöl'de de İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Genç Caddesi Saat Kulesi önünde açıklama yapıldı.

Genç Memur-Sen İl Başkanı Muhammed Fatih Kartal, Mısır'da binlerce kişinin acımasızca katledildiğini darbecilerim verdiği hukuksuz kararları da kendilerini de tanımadıklarını kaydetti.

Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen yüzlerce kişinin bulunduğunu aktaran Kartal, "Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Nereden bakarsanız bakın hukuki olmayan bu yargılamaların tamamıyla siyasi ve intikama yönelik kararlar olduğunu anlamak çok da zor bir durum olmayacaktır. Lakin bu kararlar ne olursa olsun hesap edemedikleri tek bir şey vardı. İhvanın şehadet arzusu." dedi.