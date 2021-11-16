Terörün pençesinden kurtardığı evladını askere uğurlayacak

3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa'ya 29 Temmuz'da kavuştu. Mustafa'yı önümüzdeki günlerde askere uğurlamaya hazırlanan Biçer, Diyarbakır Öğretmenevi'nde düzenlenen programda oğluna kına yaktı.
AA'nın haberine göre; dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için Diyarbakır'da oturma eylemini sürdüren bazı anne ve babaların da katıldığı programda konuşan Biçer, gurur verici bir gün yaşadığını söyledi.
"BUGÜN AHDİMİ YERİNE GETİRECEĞİM"
"Evladımı terör örgütü PKK ile siyasi kolu HDP'den söke söke aldım. Oğlumu kına yakıp Türk askeri yapacağım. Toprağı, vatanı için savaşacaksa savaşacak, ölecekse ölecek. Evladımı aldığım andan itibaren onu askere göndereceğimi söylemiştim. Rabbime şükürler olsun, bugün ahdimi yerine getireceğim. Çok gurur verici. Allah her anne ve babaya nasip etsin." ifadelerini kullanan Biçer, oturma eylemini sürdüren ailelerin çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.
Tüm anne ve babaları evlat nöbeti tutan ailelere destek olmaya davet eden Biçer, "Gelin evlatlarımızı dağdan indirelim. Böyle gurur verici günleri hep beraber yaşayalım." dedi.
Askere gidecek Mustafa Biçer de terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olduğunu anımsatarak, şimdi de askere gitmeye hazırlandığını belirtti.
"KARDEŞLERİMLE TERÖRE KARŞI SAVAŞACAĞIM"
Biçer, "Çanakkale'de dedelerimizin düşmana karşı savaştığı gibi ben de askere giderek kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım. Çok mutluyum. Böyle bir fırsat kimsenin eline geçmez." diye konuştu.
Kaçırılarak ya da kandırılarak dağa götürülenlere teslim olmaları çağrısı yapan Biçer, "Gelin askere gidin. Orada ölmektense vatanına, milletine hizmet ederken şehit olsunlar. Ailemin ve sevdiklerimin yanına geldiğim için çok mutluyum. Psikolojim çok iyi. Askere gidince daha da iyi olacağım. Çünkü orada kardeşlerimiz var." ifadelerini kullandı.
Hatice Biçer de ağabeyinin devlete hizmet edeceğini, onu askere uğurlayacaklarını aktararak, "Devletimize, milletimize ve bayrağımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.
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