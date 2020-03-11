11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
- Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu için gelen anne Solmaz Övünç: - "Baran'ım neredeysen dön gel artık dayanacak gücüm yok. Kardeşin, ağabeyin seni çok özledi"
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 191'inci gününde devam ediyor.
Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç ile 7 yıl önce kaybolan eşi Mehmet Salih Tunar için Erzurum'dan gelen Mukaddes Tunar oturma eylemine dahil oldu.
Anne Övünç yaptığı açıklamada, bir televizyon kanalında 5 yıldır haber alamadığı oğlunun Suriye'deki görüntüsünü izlediğini söyledi.
Oğluna kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğini işaret eden anne Övünç, şöyle konuştu:
"Baran'ım neredeysen dön gel artık dayanacak gücüm yok. Kardeşin, ağabeyin seni çok özledi. Ne olursun gel, devletime sığın. Devletimize sığın zarar gelmez. 5 yıldır hasret çekiyorum. Son nefesime kadar oğlumu isteyeceğim. Oğlum neredeyse çıkıp, gelsin."
- "Onu kandırarak götürdüler"
2 çocuk annesi Mukaddes Tunar da eşinin 7 yıl önce sabah evden çıkan eşinden haber alamadıklarını ardından aracını terk edilmiş halde bulunduğunu anlattı.
Suriye'de çekilmiş eşine ait görüntülerin televizyonda yakınları tarafından izlendiğini aktaran Tunar, "Kocam çok merhametli, devletini ve milletini seven biridir. Onu kandırarak götürdüler." dedi.
Kayınpederi ve kayınvalidesinin gözyaşı içinde evladına kavuşmayı beklediğini dile getiren Tunar, "Annen ve baban seni bekliyor. Daha yaşıyorken gel annen ve babanı gör. Teslim ol ve evine dön. Gel herkes seni çok özledi. İki çocuğun, o iki yaşlı insan başta olmak üzere hepimiz mağduruz." ifadesini kullandı.
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