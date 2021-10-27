Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 786'ncı gününde sürüyor.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler, gece de oturma eylemi yapmaya başladı.
Diyarbakır'da 2015 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için gelen ağabey Serdar Yıldız da oturma eylemine dahil oldu.
Yıldız, yaptığı açıklamada, kardeşinin 6 yıl önce HDP'liler tarafından kandırılarak, terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini söyledi.
Babasının vefatından sonra duygusal boşlukta olan kardeşinin zihnini karıştırdıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:
"Türkiye'de akan bütün kanların HDP'den geçtiğini düşünüyorum. Kardeşimin dirisini de ölüsünü de buradan istiyorum. Kardeşimin buraya dönmesini istiyorum. Annemin her gece ağlamasını artık duymak istemiyorum. Evlat annesinin kucağında olur. Burada annelerin ağlama sesinden rahatsız olanlar evlerinde keyiflerine devam ediyorlar. Kardeşlerimizi kanın ve merminin içine atıp kendi keyfine bakıyorlar."
Kardeşinden bugüne hiçbir haber alamadığını bildiren Yıldız, "Sebep HDP'dir. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Çok cesur olsalardı kepenk indirip gitmezlerdi." dedi.
Oğlu Mehmet, 10 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan anne Sariye Tokay, oğlunun doğum günü olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.
Tokay'ın kardeşleri de doğum günü olan ağabeyleri için yazdıkları şiiri okuyarak, terör örgütü PKK'dan kaçarak, gelmesi için çağrıda bulundu.
Bazı anne ve babalar da eylemlerinin 800'üncü gününde kendilerine destek vermeleri için herkesi HDP İl Başkanlığı önüne davet etti.
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