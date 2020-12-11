Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 466'ncı gününde sürüyor.Kocaeli'den gelen anne Zinnet Cengiz, 5 yıl önce 18 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Tuncer için eyleme dahil oldu.Cengiz, Kürtçe yaptığı açıklamada, beş yıldır evlat acısı çektiğini belirterek, eşinin diyaliz hastası olduğu için gelemediğini söyledi."

Çocuğumu istiyorum. Bu salgına rağmen evladım için geldim." diyen Cengiz, oğlu için sonuna kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.Adem Cengiz de ağabeyinin 5 yıl önce ablasının düğünü için gittikleri Ağrı'dan dağa kaçırıldığını, ondan hiç haber alamadıklarını kaydetti.Cengiz, "HDP, ağabeyimi versin. Bu salgın döneminde Kocaeli'den geldik. 5 yıldır bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter. Ağabeyim, nerede isen kaç gel, bütün aile seni çok özledik." ifadelerini kullandı.

Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar da eyleme katılımın artmasına sevindiklerini belirtti.

Sancar, şöyle konuştu:

"Hepimiz, evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Getirsinler, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bütün annelere sesleniyorum. Artık yeter korkmasınlar, gelsinler. Evlatlarını HDP'den, PKK'dan istesinler. 21 evladımız geldi. Buna çok sevindik. Her evlat bizim için bir umuttur. Evlatlarımız için sonuna kadar buradayız."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 5 yıl önce 17 yaşında iken kaçırılan kızı Hatice için oturma eylemine devam eden anne Nazime Arslan ise Kürtçe yaptığı konuşmada, terör örgütünün evladını 5 yıl önce kaçırdığını, 3 yıl önce de eşinin terör örgütü PKK tarafından öldürdüğünü anlattı.Arslan, "HDP'den kızımı istiyorum. Bütün çocuklar kaçsın, gelsin. Kızımı kaçırdılar, eşimi de öldürdüler. Allah bunu kabul etmez. Devletimiz iyidir. Hatice, gel devletine teslim ol." diye konuştu.