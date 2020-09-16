Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Adana'dan kızı Sıla için gelen anne Hanife Akyüz de katıldı.
Kızının 2014'te 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Akyüz, İstanbul'a akraba ziyaretine gittiklerini, kızının "çarşıya gidiyorum" diye evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi.
Kızından haber alamayınca HDP Beyoğlu ilçe binasına gittiğini anlatan Akyüz, şöyle konuştu:
"Bizde böyle biri yok dediler. Eve geldikten birkaç hafta sonra bazı adamlar kapıya geldi ve 'merak etme kızın bizde, yerine ulaşmış' dediler. Onlara tepki gösterdim ve saldırdım. Daha önce geldim 'kızın bizde değil' dediniz, nasıl oluyor da şimdi gelip bana, yerine ulaştı diyorsunuz. Tepki gösterince apar topar kaçıp gittiler. Meğerse Diyarbakır'a gelmiş o zaman. Diyarbakır il binasına geldim, bana kızımı göstermediler 'sizi görmek istemiyor' dediler."
Yıllardır kızından haber alamadığını ifade eden Akyüz, kızının okuyup meslek sahibi olması için her türlü fedakarlığı yaptığını ancak elinden alınarak dağa kaçırıldığını kaydetti.
Akyüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"O benim tek kızımdı, nazlı büyüttüm bir bardak bile yıkatmıyordum ona. Beni hayal kırıklığına uğrattılar, Allahtan bulsunlar. Kızımın hayatıyla oynadılar, onun da bir geleceği vardı. Anne yüreğini yakmak Kürtlük değil. Ben de Kürt'üm ama kimsenin yüreğini yakmıyorum. Benim yüreğimi yaktılar, onlar da Allah'tan bulsun. Neden kendi evlatlarını göndermiyorlar? Kendi evlatlarını üniversitelerde okutuyorlar. Böyle anneleri ağlatmaya ne hakkınız var?"
Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan gördüğünü, bebeğinin hastalığından dolayı daha önce katılamadığını aktaran Akyüz, kızına sesini duyurmak için eyleme dahil olduğunu dile getirdi.
Çok sevdiği kızına dönmesi için çağrıda bulunduğunu vurgulayan Akyüz, evladı için sonuna kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti.
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