10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- HDP İl binası önünde oturma eylemlerini sürdüren anneler- Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren aileler- Anne Songül Altıntaş'ın konuşması- Anne Sevdet Demir'in konuşması- Anne anne Sevgi Çağmar'ın konuşması
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor- Anne Songül Altıntaş:- "190 yıl da sürse bu eylemden vazgeçmeyeceğim"- Anne Sevdet Demir:- "Oğlumu istemek hakkım. Oğlumu çok seviyorum. Bizim evlatlarımızdan ne istediler?" Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 190'ıncı gününde sürüyor.Bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu için 190 gündür oturma eyleminde yer aldığını belirterek, "190 yıl da sürse bu eylemden vazgeçmeyeceğim." dedi.Altıntaş, HDP önünden ayrılmayacağını, oğlunu almadan gitmeyeceğini dile getirerek, evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.Kaçırılan oğlunun önce HDP'ye, ardından dağa götürüldüğünü aktaran Altıntaş, "Oğlumu kaçıran PKK'lının tutuklandığını öğrendik." diye konuştu.Anne Sevdet Demir de oğlu Fatih için aylardır oturma eyleminde yer aldığını, 5 yıldır oğluna hasret yaşadığını anlattı.Oğlunun 5 yıldır sesini duymadığını, içinin yandığını dile getiren Demir, her gün gözyaşı döktüğünü söyledi.Oğluna kavuşmak istediğini, sonuna kadar da eyleme devam edeceğini bildiren Demir, şöyle konuştu:"Oğlum kim bilir ne haldedir? Oğlumu istemek hakkım. Oğlumu çok seviyorum. Bizim evlatlarımızdan ne istediler? Bize bakıp, gülüp geçiyorlar. Bizi insan yerine koymuyorlar. Sadece evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımızı versinler." ifadelerini kullandı.Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.13 ailenin evlatlarına kavuştuğunu ve mutlu olduğunu vurgulayan Demir, "Fatih, oğlum artık dayanamıyorum. Sesimi duyuyorsan, kaç, gel. Bir kere olsun sesini duyayım. Orada hayat yok, ölseniz mezarınız bile yok. Kaçın gelin." sözlerine yer verdi.Oğlu Yavuz için eylem yapan anne Sevgi Çağmar ise 5 yıldır acı çektiğini, çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.Çağmar, oğluna terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.
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