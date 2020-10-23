Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 417. gününde devam ediyor.
Kütahya'dan gelerek kızı Fadime için oturma eyleminde yer alan anne Hatice Levent, evladını çok özlediğini söyledi.
Kızına seslenen Levent, "Bizi görüyorsan ne olur dön. Yeter artık bize çektirdiğin hasretlik. Anne deyişini özledim. Bize dön." dedi.
Oturma eylemini 15 aydır sürdürdüğünü dile getiren Levent, HDP'lilerin kendilerini görmezden geldiğini belirtti.
Dün HDP'ye yönelik operasyonda bazı yöneticilerin gözaltına alındığını anımsatan Levent, şöyle konuştu:
"15 aydır buradayız. HDP'lilerden 'Siz neden buradasınız?' diyen olmadı. Her gün evlat acısıyla yatıp kalkıyoruz. Bize kötü sözler söylüyorlar. Bizim ne suçumuz var? Evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Çocuklarımızın kokusunu özledik. Kendi evlatlarını çıkarsınlar o dağlara, taşlara, inlere. Bizim garibanlarımızdan ne istediler? Bizimkiler okuyup devletimize yararlı evlatlar olacaktı. Ama vicdansızlar evlatlarımızı inlere götürdü. Sayın Cumhurbaşkanım ve tüm bakanlarımıza sesleniyorum, uğraşıyorlar Allah razı olsun. Evlatlarımızı istiyoruz."
Annelerden Hatice Ay da 6 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey'den haber alamadığını söyledi.
Evladının hasta olduğunu ancak ona rağmen kandırılarak dağa kaçırıldığını dile getiren Ay, "Oğlum için buradayım. Evladımı HDP'den istiyorum. Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım. Oturma eylemini sürdüreceğim. Muhammed, oğlum gel, sen hastasın. 6 yıldır senin için hasta oldum. Oğlum gel, devlete, adalete teslim ol. Sen daha küçüktün." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!