Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 395'inci gününe girdi.Diyarbakır'da 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet Tokay'a kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren Sadiye Tokay, çocuğunun pikniğe gitme bahanesiyle kaçırıldığını belirtti.

Çocuğunu almadan gitmeyeceğini ifade eden Tokay, "Oğlumu kandırıp dağa götürdüler. 14 yaşındaki çocukların dağda işi olmaz. Onların tek işi, okul okumak olmalı. HDP bütün annelerin yüreğini yaktı. Çocuklarımızı kandırıp dağa götürdüler. Çocuklarımız için 395 gündür buradayız. Kararlıyız çocuklarımızı almadan bir yere gitmeyeceğiz. Çünkü çocuklarımızı HDP kandırıp dağa gönderdi."

- "18 çocuğumuz kaçıp geldi"

Oğlu Fatih için eylemini sürdüren Abdullah Demir de yıllardır evladı için acı çektiğini belirtti.Beş yıldır evlat hasreti yaşadığını dile getiren Demir, "Biz siyaset için buraya oturmadık. Biz canlarımız için oturduk. Çocuklarımızı bizden aldılar, götürdüler. Bundan kötü bir şey var mı? Bizim derdimizi şehit aileleri anlayabilir. Evlat acısını Allah kimseye vermesin. Evlat acısı çok zordur." ifadesini kullandı.

"Şu ana kadar 18 çocuğumuz kaçıp geldi. Bundan güzel bir şey var mı? Devletimiz öyle büyük bir devlettir ki hiçbir kelepçe vurmadan çocuklarımızı bize teslim ediyor." diyen Demir, şunları kaydetti:

"Biz evlatlarımızı almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Doğru bir adresteyiz. Çünkü HDP bu çocukları götürdü, dağa mahkum etti. HDP ile FETÖ birleştiler çocuklarımızı götürüp PKK’ya teslim ettiler. Yaşları 12-15 arasında değişen çocukları dağa mahkum edip silah ellerine veriliyor. Kardeşi, kardeşine vurduruyorlar."