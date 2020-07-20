Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 322'nci gününe girdi.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla evlat nöbetini sürdüren ailelerden Songül Altıntaş, oğlu Müslüm'e kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.
Anne Altıntaş, HDP ve PKK'ya tepki göstererek şöyle konuştu:
"Altı yıldır bu acıyı, sıkıntıyı bize yaşatmaya ne hakları var? Beni evladıma neden hasret bırakıyorlar? Nereye kadar bu çocukları ellerinde tutacaklar? Daha ne yapmaya çalışıyorlar? Yeter, biraz vicdana, merhamete gelin. Hiç mi vicdanınız, merhametiniz yok? Sizin anneniz evladınız yok mu? Anneniz varsa beni de düşünmeniz lazım. Evladınız varsa, oğlumu düşünmeniz lazım. Hiç mi insanlığınız yok? Yeter artık şu çocukları bırakın. Bütün acıları Kürtlere yaşatıyorsunuz. Kürtlere karşı bir kininiz var. Nedir bu Kürtlerden alıp veremediğiniz? PKK ve HDP zulmü Kürtlere yapıyor."
"KADINLARA TECAVÜZ EDİYORLAR"
Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi ise bir evladının dağa kaçırıldığını, onu arayan diğer oğlunun ise 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürüldüğünü söyledi.
Çadırın altında 322 gündür mücadele verdiklerini anlatan Çiftçi, "Eylemimize ölüme kadar devam ettireceğiz. Ne zaman ölüm geldiyse o zaman buradan çıkıp gideceğiz. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz.
(HDP) Kendi kendine kirli yüzlerini her yerde ortaya çıkarıyorlar, her yerde duyuruyorlar. Onlarda hiç mi utanma yok?" ifadelerini kullandı.
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, bir kadına cinsel saldırıda bulunmasına ilişkin iddiaya da değinen anne Çiftçi, "Çocuklarımızı bizden çalıp dağa götürdüler ve ellerine silah verdiler. Kürt hakkı diyorlar, kadınlara tecavüz ediyorlar. Hiç mi utanmıyorlar? Bunlar kirli yüzlerini böyle her yere duyuruyorlar." diye konuştu.
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