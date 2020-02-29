29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- HDP il binası önünde kurulan çadırda eylemlerini sürdüren anneler- Çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren aileler- Anne Nazlı Sancar ile röportaj- Anne Emine Kaya ile röportaj- Baba Yusuf Erdinç ile röportaj
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 180'inci gününe girdi.Van'dan 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için katıldığı oturma eylemini sürdüren anne Nazlı Sancar, yaptığı açıklamada, kızının terör yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını, evladının yokluğunda büyük acılar çektiğini söyledi.Kızına çağrıda bulunan Sancar, "Kızım gel, devletimize teslim ol. Senin kokunu özledim. Seni çok seviyorum, çok özledim. Artık dayanacak gücümüz kalmadı." dedi.Evlatlarını HDP'den istediklerini, HDP'nin çocuklarını götürdüğünü dile getiren Nazlı Sancar, çocuklarını HDP için büyütmediklerini belirtti.HDP'den mal, mülk, para istemediklerini ifade eden Sancar, "Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Artık yeter, HDP evlatlarımızı bize getirsin. 6 aydır buradayız, mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sonsuza kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımız gelmeden buradan kalkmayacağız." diye konuştu.Anne Emine Kaya, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun HDP tarafından kaçırıldığını aktararak, evlatları için eylemde olduklarını anımsattı."Biz 6 aydır evlatlarımız için buradayız. Artık yeter bu acıyı çektiğimiz. Oğlum gelmeden 6 ay değil 600 yıl da geçse ölürüm ama buradan kalkmam. HDP ve PKK'dan çocuğumuzu istiyoruz. Yeter artık." diyen Kaya, evlat acısının çok zor olduğunu dile getirdi.İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için üzüntüsünü de anlatan Emine Kaya, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.Van'dan oğlu Mikail için gelen baba Yusuf Erdinç de oğlunun İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyken ortadan kaybolduğunu kaydetti."HDP dışında oğlumu kaçıran yoktur." ifadesini kullanan Erdinç, "Ben bu oturma eylemine katıldım. Oğlumu almadan hiçbir yere gitmem, bu çadırı terk etmem. 60 yaşındayım, 100 yaşına kadar yaşasam bu çadırı terk etmem." şeklinde konuştu.Dağdan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar için kendi evladı gelmiş gibi sevindiğini belirten Yusuf Erdinç, herkesin evladının geleceğine inandığını aktardı.Oğluna devlete teslim olması yönünde çağrı yapan Erdinç, şöyle konuştu:"Oğlum neredeysen gel, devletimize, bayrağımıza, milletimize teslim ol. İşkence yapılır diye korkutuyorlar sizi, bunlara inanma. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyetimize, devletimize, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Eğer dönersen elini tutar evimize gideriz."
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