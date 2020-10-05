Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 399'uncu gününe girdi.
Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, evlatlarının dağa mahkum edildiğini belirterek bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Anne Üçdağ, "Bizim burada oturmamıza tahammül edemiyorsunuz. Bizi görmekten acizseniz gelin 'PKK’yı kınıyorum' deyin. PKK'dan çocuklarımızı isteyin, çadırı kendi ellerimle yıkıp gideceğiz. Sanki biz istiyor muyuz burada oturalım. En büyük bir duygu evladının fotoğrafıyla bu düşman kapısında oturmaktır. Şehit Yasin Börü için de buradayız, Şehit aileleri için de buradayız çünkü bu darbeyi bize de vurmuşlar. Bizim ciğerimizi bizden koparıp götürmüşler." diye konuştu.
Evlatları dağa kaçırılan ailelere de çağrıda bulunan Üçdağ, "Gelin, kapı arkasında ağlamayın. Gelin, evlatlarımızı arayalım. Evlatlarımızı onlardan isteyelim. Hepimiz biliyoruz ki evlatlarımız onların elinde." dedi.
"Evladımı almadan buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Onlar zannetmesin ki 3-5 oturup gideceğiz, ben oğlumu almadan gitmem." diyen Üçdağ, oğluna seslenerek, "Oğlum ne olursun güvenlik güçlerini nerede görürsen teslim ol. Acilen annene ulaş, orası doğru bir yol değil, orası senin yerin değil. Sana darılmamışım kapım sonuna kadar açıktır. Evine, sıcak yuvana dön." ifadelerini kullandı.
Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın da 399 gündür HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini bildirdi.
HDP'nin, oğlunu kandırarak dağa gönderdiğini anlatan Aydın, "18 evladımız güvenlik güçlerine teslim oldu. Allah Sayın Bakanımızdan razı olsun. Bu zalimlerin elinden 18 evladımızı kurtardı. Ben bundan eminim ki bizim çocuklarımız da inşallah güvenlik güçlerine teslim olurlar." diye konuştu. Aydın, şöyle devam etti:
"Bizim çocuklarımız da artık bu HDP-PKK'nın iç yüzünü görsünler. Benim oğlumu 2014-15 arası dağa gönderen, bu tutuklanan 17 milletvekiliydi. Benim çocuğumu onlar biliyordu dağa götürdüğünü. Hepsinin bilgisi vardı. 2014-2015'te terör estiren bu milletvekilleri değil miydi? Halkı sokağa döken bu milletvekilleriydi. Bu HDP milletvekilleri mecliste bile boykot ediyorlar. Suç işliyorsunuz, yüzlerce kişinin ölümüne sebep oldunuz, yüzlerce araba yaktınız. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Adalet yerini bulmuştur. Darısı diğer vekillerin başına inşallah."
Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayan Aydın, "Siz (HDP) nereye kadar PKK'ya milletvekilliği yapacaksınız. Niye Kürt halkının çocuklarını zorla kandırıp dağa kaçırıyorsunuz. HDP milletvekilleri kendi çocuklarınızı gönderin. Kendi çocuklarınızı Avrupa'ya gönderiyorsunuz, benim çocuğumu da taşların üzerinde yatırıyorsunuz. Buna hangi vicdan dayanır? Bir çocuğu 14 -15 yaşına getirene kadar biliyorsunuz ne zahmet çekiyoruz. İyi bir yer olsaydı HDP milletvekilleri kendi çocuklarını dağa gönderirdi. PKK-HDP Kürt düşmanıdır. Biz eşkıya değiliz ki sizin gibi.14- 15 yaşındaki çocukları kandırmayın, zorla dağa göndermeyin. Nereye kadar Kandil’e vekillik yapacaksınız? Biz ölsek de eylemimizde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!