Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 385. gününe girdi.
Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka, evladının kaçırılmadan önce Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuduğunu ve muhabir olma hayali kurduğunu söyledi.
- "Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz"
Nilifırka, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"385 gündür buradayız. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. HDP sanmasın buradan gideceğiz. Allah'ın izniyle çocuklarımızı HDP ve PKK'dan alacağız. 16 ailenin çocukları geldi teslim oldu. Sanki çocuklarımız gelmiş gibi seviniyoruz. Allah'ın izniyle bizim de çocuklarımız gelir."
Oğluna seslenen Nilifırka, "Mehmet yavrum beni görüyorsan, duyuyorsan dön, gel, kaç devletimize teslim ol. Devletimiz güçlüdür. arkamızdadır." dedi.
- "PKK'dan kimseye hayır gelmez"
Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın ise 385 gündür HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini bildirdi.
HDP'nin oğlunu kandırarak dağa gönderdiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti: "385 yıl da geçse buradan ayrılmıyoruz. Hepimiz eylemimizde kararlıyız. Eylemimiz gittikçe sonuç veriyor. PKK'da büyük bir çözülme olmuş. 16 çocuğumuz güvenlik güçlerine teslim oldu. İnşallah çocuklarımız da sesimizi duyarlar onlar da güvenlik güçlerine teslim olurlar. Artık onlar da PKK'nın iç yüzünü görsünler. PKK'dan kimseye hayır gelmez."
"HDP yöneticileri biraz düşünüyorlarsa kendi çocuklarına baksınlar. Onların çocukları bir gün eve gelmeseler ne yaparlar? Bu sorunun cevabını HDP milletvekilleri bana versin." diyen Aydın, 4-5 yıldır çocuklarından haber alamadıklarını dile getirdi.
Çocuklarının kandırılıp dağa gönderildiğini ifade eden Aydın, "Kendi çocuklarını Avrupa'ya göndermişler. Bu nasıl bir adalettir. Adalet bu mudur? Onlarda (HDP) vicdan varsa bu Kürt çocuklarını PKK'dan istesinler. Hepimiz eylemimizde kararlıyız." dedi.
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