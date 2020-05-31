Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - DİYARBAKIR

AA

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 272'nci gününe girdi.Dağa kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu, 6 yıldır kızından haber alamadığını dile getirdi.Bayram günlerinde acısının tazelendiğini dile getiren Mutlu, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.- "Evladımı istiyorum"Dün Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memurunun şehit edildiği saldırıyı kınadıklarını belirten Türkan Mutlu, "PKK terör örgütü Diyarbakır Bağlar ilçesinde bir polisimizi şehit etti. Bir anne olarak PKK'yı kınıyorum. Onları Allah'a havale ediyorum." dedi.Eylemini sürdüreceğini aktaran Mutlu, "Kızımı istiyorum. Kızımı almadan gitmeyeceğim. PKK ve HDP beni burada, kızımı da dağda mahkum etmişler. Evladımı istiyorum. Evladımı ne HDP ne de PKK'ya bırakmayacağım." şeklinde konuştu.Kızına seslenen anne Mutlu, "Kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan çık gel. Seni orada kandırıyorlar. Devlet sana ceza vermiyor. Kendini de kurtar, oradaki arkadaşlarını da. Destek olun, kaçın gelin, devlete teslim olun." ifadelerini kullandı.- "Davamızda haklıyız"Baba Celil Begdaş ise oğlu Yusuf'a kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.Tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu aktaran Begdaş, şunları söyledi:"272 gündür buradayız, 272 sene de olsa yine buradan kalkmayacağım. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Bu kapıdan hiç ayrılmadım. Oğlumu istiyorum. Çocuklarımız gelene kadar buradan gitmeyeceğiz. HDP de vicdan yok ki vicdan olsaydı kapılarında bizi bekletmezlerdi. Şu ana kadar bize bir açıklama yapmadı. Davamızda haklıyız. Onlardan bir şey beklemiyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz. İçimizden ciğerimizi almışlar."