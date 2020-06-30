Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 302'nci gününe girdi.Oturma eyleminde yer alan annelerden Ayten Elhaman, 3 yıldır haber alamadığı oğlu Bayram için oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi.Elhaman, şöyle konuştu:"Gençlere buradan sesleniyorum. HDP'ye inanmayın, gençleri kandırıp götürüyorlar. HDP ile PKK birdir. Biz anneler çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Yıllar da geçse burada bekleyeceğiz. HDP'den çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. 'Anneler bir hafta, iki hafta kalıp gider.' dediler ama yanıldılar."Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da 302 gündür eylemlerini devam ettirdiklerini kaydetti.Çocuklarını almadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını anlatan Aydın, şöyle dedi:"PKK içinde büyük bir çözülme oldu. Teslim olanlar çok, çoğu kişi bunların iç yüzünü fark etti. Hala da teslim olanlar var. İnşallah onların içinde bizim çocuklarımız da olur. Artık bu hasretlik bitsin. İnşallah gelirler ve biz de artık çocukları çalan partinin önünde durmayız. Evlatlarımız gelmeden bir yere ayrılmayacağız."
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