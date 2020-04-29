Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başladığı oturma eylemi 240'ıncı gününe girdi.
- "Sonuna kadar burada olacağız"
Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Kamile Küçükdağ, Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için eyleme katıldığını belirtti.
Küçükdağ, evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirterek, "Ramazan ayı geldi yine de eylemimize devam edeceğiz. Sonuna kadar burada olacağız. HDP nasıl çocuklarımızı götürdüyse, öyle de getirsin. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. (HDP) Onlarda biraz Allah korkusu biraz vicdan varsa bu hayırlı ayda çocuklarımızı bize verirler." diye konuştu.
Oğlu Engin'e teslim olması çağrısında bulunan Küçükdağ, "Oğlum sesimi duyuyorsan gel, askerimize, devletimize teslim ol. Seni çok özledim, artık dayanacak gücüm kalmadı." ifadelerini kullandı.
- "Çocuğumu HDP'den almadan gitmeyeceğim"
Oğlu Tuncay'a kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan baba Şevket Bingöl de, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirdi.
"240 sene de geçse çocuğumu HDP'den almadan gitmeyeceğim." diyen Bingöl, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Bingöl, "Oğlum onlara sakın inanmayın, güvenmeyin. Nerede asker, polis görürsen kaç, teslim ol." dedi.
Öte yandan Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan ve 5'inci kez baba olan Süleyman Aydın'a Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından bebek çantası ve koronavirüse karşı hijyen paketi hediye edildi.
Aydın, kendilerine destek veren Belediye Başkanı Beyoğlu'na teşekkür etti.
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