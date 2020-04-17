Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - DİYARBAKIR

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 228'inci gününe girdi.Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemine katılan anne Kamile Küçükdağ, 228 gündür evlat mücadelesi verdiklerini söyledi.HDP'nin çocukları kandırarak dağa kaçırdığını ifade eden Küçükdağ, "Eğer onlarda Allah korkusu olsaydı 10-14 yaşlarındaki çocukları götürmezlerdi. Benim oğlum oraya gidecek kişi değildi, oğlum okul okuyordu niye kandırıp götürdüler? Oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol." diye konuştu.Acılı anne, "Onlar diyor işkence var ama kesinlikle yoktur. Burada birçok kişi teslim oldu, anne ve babalarının yanındadır, ben de o günü görmek istiyorum. Ne bayramımız var ne seyranımız. Seni çok özledim bebeğim. Sana kefen giydirmek istemiyorum, damatlık giydirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.- "Biz sizleri nasıl vekil kabul edelim?"Oğlu Tuncay için oturma eylemine devam eden baba Şevket Bingöl ise, evlatlarına kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi."Oğlum Tuncay beni duyuyorsan, görüyorsan kaç polise veya askere teslim ol." diyen Bingöl, konuşmasını şöyle sürdürdü:"HDP çocuklarımızı alıp, dağa götürüp ölüme mahkum etti. Bizi de kendi kapılarına mahkum etti. Artık Allah'tan korkup, 'Bu insanların çocuklarını verelim.' desinler. Utansınlar artık desinler ki 'Biz bu insanlara zulüm yapıyoruz.' Kürt halkının çocuklarını kaçırıyorsun, canını ve malını yakıyorsun. Biz sizleri nasıl vekil kabul edelim? Siz bizim vekilimiz değilsiniz, dağdaki PKK'nın vekilisiniz. "