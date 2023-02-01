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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 9 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Şefik için gelen Abdulselam Fidan da eyleme dahil oldu

Giriş: 01.02.2023 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı
AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1248'inci gününde sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 9 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Şefik için gelen Abdulselam Fidan da eyleme dahil oldu.

"ÇOBANLIK YAPARKEN ZORLA GÖTÜRÜLDÜ"

Fidan, ağabeyinin çobanlık yaptığı esnada dağa kaçırıldığını, şimdiye kadar kendisinden haber alamadıklarını belirterek, "Ağabeyim, 1995'te dağa kaçırıldı. Onu özledik, gelmesini istiyoruz. Ağabeyim çobanlık yaparken zorla götürüldü. Beni duyuyorsan lütfen gel, devletine teslim ol." ifadelerini kullandı.

GENÇLERDEN DESTEK ZİYARETİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca hayata geçirilen "7. Tematik Kış Kampları" kapsamında kentte bulunan 130 genç de Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. Gençlere evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

"İNŞALLAH TEZ ZAMANDA EVLATLARINA KAVUŞURLAR"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, 55 ilden gelen gençlerin bir hafta sürecek tarih ve medeniyet kampında kentin kültür ve tarihini tüm yönleriyle tanıyacağını ifade etti. Gençlerle Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini anlatan Uslu, "Gençler, annelerimizin yanında olduklarını belirtmek için ziyarete geldi. Anne ve babalarımızın yanındayız. İnşallah tez zamanda evlatlarına kavuşurlar." dedi.

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