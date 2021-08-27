Diyarbakır annelerinden destek çağrısı

Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 724'üncü gününe girdi.
Eylemlerini 24 saat sürdürme kararı alan ve gece nöbetine de başlayan anne ve babalar, basın açıklaması düzenledi.
Aileler adına konuşan anne Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını ve oğlu ile birlikte örgütün elinde olan tüm gençleri alana kadar eylemi sonlandırmayacaklarını dile getirdi.
724 gündür anne ve babalar olarak nöbetlerini sürdürdüklerini anımsatan Elhaman, "Gece gündüz, salgın demeden hep buradayız. Evlatlarımızı bekliyoruz. Dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceğiz. 3 Eylül'de bütün dünyayı, Türkiye'yi buraya bekliyoruz" dedi.
AA'nın haberine göe; sadece kendi evladı için değil, dağda olan bütün evlatlar için mücadele edeceklerini ifade eden Elhaman, oğlumu benden çalan partiden HDP'den istiyorum. HDP'yi kapattık. HDP bizden kaçıp gitti. Hani mecliste 'kadın hakları, annelerin hakları' diyorlar, nerede bizim haklarımız. Bu çadırın yok olmasını istorlar. Getirsinler evlatlarımızı biz de buradan gidelim" sözlerini kaydetti.
Ankara'ya HDP Genel Merkezine partinin vekilleri ile görüşmek için gittiklerini aktaran oğlu Yusuf için eylem yapan baba Celil Begdaş ise şöyle devam etti:
"Bize sözde destek olacaklardı. HDP milletvekilleri bizden, halktan kaçtılar. Orada karar verdik ve siyah çelenk bırakarak onları kınadık. Biz onları kınarken, bizi boykot edip, bize laflar söylediler ama biz onlara cevap vermedik. Hani bunlar halkın vekiliydi, Kürdü temsil ediyorlardı. Ama bizden kaçtılar."
Begdaş da yıl dönümü çağrısını yineleyerek tüm kamuoyunu kendilerine destek olmaya davet etti.
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