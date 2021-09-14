Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 743'üncü gününde sürüyor.Ordu'dan gelerek eylem yapan anne Latife Ödümlü, oğlu Özgür için evlat nöbeti tuttuğunu söyledi.

Oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini gözyaşı dökerek anlatan Ödümlü, "Oğlum gel, devlete sığın. Anneler artık ağlamasın. Buradan ayrılmayacağım. Seni bekliyorum." dedi.

Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail için gelen baba Yusuf Erdinç ise oğlunun İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırıldığını, 2015'ten bu yana evladından haber alamadığını belirtti.

Evladının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuğunu dile getiren Erdinç, "Eşimle birlikte HDP'ye geldik. Bizi merdivenlerden ittiler. Eşim kolundan yaralandı." diye konuştu."

Oğlumun elindeki kalemi kırdılar, eline silah verdiler. Evladımı onlar için büyütmedik." diyen Erdinç, oğlunu çok zor şartlarda okuttuğunu ifade etti.Erdinç, "Eşim evladımızı okutabilmek için patik örüyordu. Oğlumun avukat olabilmesi için ben de çobanlık yaptım. HDP evladımı bizden kopardı. Bizi paramparça ettiler." şeklinde konuştu.

Oğluna seslenen Erdinç, "Oğlum orası senin yerin değil. Burayı terk etmeyeceğim. Evladım dön." ifadelerini kullandı.